Минздрав РФ обсуждает платную вакцинацию мигрантов "Спутником Лайт"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригунков сообщила о проработке Минздравом РФ вопроса о платной вакцинации мигрантов российской вакциной "Спутник Лайт".

"Вопрос прорабатывает Минздрав РФ о том, чтобы использовать этот "Лайт" ("Спутник - Лайт" - ИФ) платно для мигрантов. На следующей неделе ожидаем выход этого решения", - сказала Стригункова в четверг на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Стригункова добавила, что сейчас мигранты могут привиться бесплатно только при наличии медицинского полиса.

4 июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации иностранцев в России. Он поручил заняться темой вакцинации трудовых мигрантов, занятых в строительстве, торговле, сфере услуг и ЖКХ.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в тот же день уточнил, что вакцинирование иностранцев от коронавируса будет распространяться на тех, кто проживает в России: "Это те, которые работают в стране, это было четко обозначено".

7 июня аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что правительство прорабатывает поручение президента о вакцинации иностранцев; в первую очередь, оно будет касаться трудовых мигрантов и иностранных граждан, уже находящихся в РФ.

Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России 6 мая. После этого она была зарегистрирована в Белоруссии, Конго, Маврикии, Анголе, Венесуэле, Никарагуа, Палестине, Монголии и Бахрейне. Данная вакцина является первым уколом препарата "Спутник V". Эффективность "Спутника Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.