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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:37Заразились
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В Москве число записавшихся на вакцинацию за последние дни выросло в 4 раза

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Количество желающих пройти вакцинацию от коронавируса в Москве за последние дни выросло в четыре раза, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За последние сутки число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло - мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее", - сказала заммэра.

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Она отметила, что за день на прививку записались 42 тыс. жителей Москвы. По словам заммэра, это говорит о понимании горожанами серьезности эпидемической ситуации в городе.

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в начале декабря 2020 года. Привиться можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.

Кроме того, в городе с 18 января работают выездные бригады вакцинации. Они принимают горожан, в частности, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы" ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера", "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза". Также выездные бригады работают в павильонах "Здоровая Москва", находящихся в столичных парках.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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