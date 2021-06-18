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Свободные от COVID кафе круглосуточно не будут работать с непривитыми посетителями

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рестораны, кафе и бары, принимающие участие в эксперименте по свободным от коронавируса местам, и днем будут работать только для вакцинированных посетителей, сообщили "Интерфаксу" представители ресторанной отрасли.

"Те рестораны, которые сейчас запускаются по QR-кодам, они всегда будут работать в таком формате. Не только вечером и ночью. Они днем тоже будут работать по QR-кодам. Варианта того, что заведение днем работает в традиционном формате, а ночью работает только с вакцинированными гостями - такого варианта не рассматривается", - сказал "Интерфаксу" владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона N1") Алексей Васильчук.

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Он сообщил, что такой формат работы заведений общепита был инициативой представителей ресторанной отрасли. Васильчук подчеркнул, что пока такой формат работы ресторанов - "пилотный вариант". "В нашей группе заведений таких ресторанов будет два-три", - сказал Васильчук.

Как отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, в таких ресторанах и кафе будут работать прошедшие вакцинацию сотрудники.

При этом, по словам Васильчука, "на эту неделю нет четких требований того, чтобы с гостями работали привитые сотрудники". "Сотрудники будут в масках, перчатках, а привитые гости могут быть без средств индивидуальной защиты", - сказал он.

"Ресторанов в эксперименте будет не очень много, порядка 15-20. Я думаю, что это движение в направлении того, чтобы не вводить локдаун и попытка поэкспериментировать на эту тему", - уточнил Прасов. По его мнению, если результаты эксперимента окажутся эффективными, его могут продлить.

Москва коронавирус

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