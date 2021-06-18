Свободные от COVID кафе круглосуточно не будут работать с непривитыми посетителями

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рестораны, кафе и бары, принимающие участие в эксперименте по свободным от коронавируса местам, и днем будут работать только для вакцинированных посетителей, сообщили "Интерфаксу" представители ресторанной отрасли.

"Те рестораны, которые сейчас запускаются по QR-кодам, они всегда будут работать в таком формате. Не только вечером и ночью. Они днем тоже будут работать по QR-кодам. Варианта того, что заведение днем работает в традиционном формате, а ночью работает только с вакцинированными гостями - такого варианта не рассматривается", - сказал "Интерфаксу" владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона N1") Алексей Васильчук.

Он сообщил, что такой формат работы заведений общепита был инициативой представителей ресторанной отрасли. Васильчук подчеркнул, что пока такой формат работы ресторанов - "пилотный вариант". "В нашей группе заведений таких ресторанов будет два-три", - сказал Васильчук.

Как отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, в таких ресторанах и кафе будут работать прошедшие вакцинацию сотрудники.

При этом, по словам Васильчука, "на эту неделю нет четких требований того, чтобы с гостями работали привитые сотрудники". "Сотрудники будут в масках, перчатках, а привитые гости могут быть без средств индивидуальной защиты", - сказал он.

"Ресторанов в эксперименте будет не очень много, порядка 15-20. Я думаю, что это движение в направлении того, чтобы не вводить локдаун и попытка поэкспериментировать на эту тему", - уточнил Прасов. По его мнению, если результаты эксперимента окажутся эффективными, его могут продлить.