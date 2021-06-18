Привитые с QR-кодом смогут посещать рестораны Москвы в ночное время

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Посетить рестораны, бары и кафе Москвы в ночное время - с 23:00 до 06:00 - смогут граждане, полностью прошедшие вакцинацию и получившие соответствующее подтверждение в виде QR-кода на Госуслугах, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно указу, это относится только к лицам старше 18 лет.

Как отмечается в указе, до 29 июня продлены ограничения на работу в ночное время баров, ресторанов и кафе, они не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Под запретом также проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Рестораны могут работать ночью навынос.

Ограничение на работу ночью не касается заведений, которые принимают только привитых граждан с QR-кодом о вакцинации.

Ранее Собянин сообщил, что столичные власти поддержали предложение бизнеса об организации ресторанов, свободных от коронавируса, эксперимент начнется с 19 июня. Такие рестораны смогут работать после 23:00.

По словам мэра, на начальном этапе к проекту подключатся 10-15 заведений.

16 июня стало известно, что Роспотребнадзор предписал московским организациям, работающим в определенных отраслях, обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников. Речь идет, в частности, о работниках сфер торговли и общественного питания, здравоохранения и образования, о таксистах, сотрудниках салонов красоты и саун, а также музеев, библиотек.