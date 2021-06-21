В Москве продлили ограничение на ночную работу кафе и ресторанов

Также не будут работать детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Москве продлили запрет на ночную работу заведений общественного питания, не будут также действовать детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах, следует из подписанного мэром города Сергеем Собяниным указа.

"Установить, что с 21 июня 2021 г. по 29 июня 2021 г. (включительно) продлевается приостановление в период с 23:00 до 6:00 оказания гражданам услуг общественного питания", - говорится в документе.

В нем уточняется, что кафе и рестораны смогут при этом обслуживать посетителей навынос и доставлять им свою продукцию. Также запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке. Кроме того, по-прежнему останутся закрытыми детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах. Нельзя будет посещать зоопарки.

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость сравнялась с показателями начала января 2021 года, потом - декабря 2020 года. 18 и 19 июня в городе зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии - более 9 тыс. случаев ежесуточно. В связи с этим власти ввели ряд ограничений.