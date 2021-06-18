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В Москве проведут эксперимент со свободными от COVID ресторанами

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Столичные власти поддержали предложение бизнеса об организации ресторанов, свободных от коронавируса, эксперимент начнется с 19 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В ходе встречи (с Собяниным - ИФ) рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент", - написал мэр в своем блоге в пятницу.

По словам Собянина, на начальном этапе к проекту подключатся 10-15 заведений. Эти точки общепита будут объявлены "бесковидными" территориями, "для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг", пояснил мэр.

"За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт", - написал Собянин.

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