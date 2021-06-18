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Мантуров заверил, что в РФ нет дефицита вакцин от COVID-19

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Дефицита вакцин от коронавируса в России нет, с июля объем производства препарата "Спутник V" на всех площадках составит 30 млн доз в месяц, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Дефицита вакцины точно нет. У нас в остатках сегодня в регионах 5 млн доз (...) Если мы говорим об объемах производства, начиная с июля, то уже сегодня мы выходим на объем производства только "Спутника" всеми площадками (...) это будет минимум 30 млн доз в месяц", - сказал Мантуров в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

В ходе посещения логистического комплекса Ozon в подмосковном Хоругвино Мантуров напомнил журналистам, что в настоящее время в РФ доступны уже три вакцины, которые поставляются в регионы.

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Министр отметил, что отечественные вакцины от COVID-19 вызывают интерес у иностранных государств.

"Ко мне обращаются, к моим коллегам из РФПИ, кто уполномочен заниматься экспортом, поставить за рубеж. То есть страны желают и борются за то, чтобы получить наши вакцины, а мы внутри думаем, что "на авось" всё обойдётся... ",- посетовал он.

Мантуров призвал сограждан ответственно подходить к этому вопросу и "быстрее принимать решение вакцинироваться".

"Здесь все зависит от людей. Можно, конечно, переходить к каким-то жестким методам, заставлять это делать, но мы всегда исходим из того, что человек должен сам к этому прийти своим сознанием", - отметил министр и добавил, что руководители предприятий торговли проводят разъяснительную работу со своими сотрудниками.

"Мы точно обеспечим запросы регионов и компаний, ведомств, которые участвуют в вакцинации", - заверил Мантуров.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную центром имени Гамалеи Минздрава России – "Спутник V", вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора стала второй, зарегистрированной в РФ. Также в России создана вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, в начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – "Спутник Лайт".

Минпромторг Денис Мантуров коронавирус

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