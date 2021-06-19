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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:41Заразились
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В Москве установлен новый рекорд COVID-заболеваемости за сутки

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Еще 9 120 случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки, сообщил оперштаб.

Это максимум заболеваемости COVID-19 за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен накануне, когда в городе зафиксировали 9 056 случаев коронавируса.

Скончались за сутки в Москве 76 пациентов с COVID-19. В общей сложности пандемия унесла жизни 21 352 горожан.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за сутки 3 395 москвичей. Всего коронавирус смогли победить 1 млн 113 794 жителя столицы.

Всего COVID-19 в столице перенесли 1 млн 278 265 человек.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года, когда были зафиксированы предыдущие пики пандемии.

Хроника коронавируса. Июнь.

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