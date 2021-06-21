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Суточная заболеваемость COVID в Москве снижается вторые сутки подряд

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Около 7,6 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это меньше, чем накануне, почти на 9%, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По информации оперштаба, за сутки в Москве выявили 7 584 инфицированных. Накануне сообщалось о 8 305 подхвативших коронавирусную инфекцию.

21 июня стало вторым днем, когда заболеваемость COVID-19 в столице после рекордного роста конца предыдущей недели стала сокращаться.

Скончались за сутки в Москве 79 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших от COVID-19, таким образом, достигло 21 512 человек.

Выздоровели от коронавирусной инфекции и выписались за сутки 3 098 москвичей. Всего победить коронавирус смогли 1 119 837 жителей города.

Накануне сообщалось о гибели 81 человека и выздоровлении 2 945 пациентов.

За все время пандемии в Москве зафиксировали 1 294 154 случая коронавирусной инфекции.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года. На предыдущей неделе в Москве были последовательно зафиксированы два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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