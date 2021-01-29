Участницу Pussy Riot Алехину поместили под домашний арест по "санитарному делу"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы поместил под домашний арест участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, задержанную по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алехиной меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта 2021 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева в пятницу.

Всего в рамках уголовного дела задержаны пять человек. Всех их следствие просит заключить под домашний арест.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции полиция Москвы возбудила дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

По данным МВД, "организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции". Как заявили в столичном управлении МВД, в рамках расследования полицейскими уже проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы.

Как сообщалось, 24 января Пресненский суд Москвы назначил административный штраф Алехиной за организацию несанкционированного публичного мероприятия в размере 30 тысяч рублей.

23 января в Москве и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. Власти сообщали, что в столице среди протестующих были зараженные коронавирусом и что они должны были соблюдать карантин.