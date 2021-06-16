Полиция объяснила задержание Никульшиной сигналом о ее планах сорвать Евро-2020

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину из-за поступившей информации о ее намерениях сорвать Чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге.

"В рапорте полицейского написано, что Никульшина была задержана из-за информации о том, что она намерена нарушить общественный порядок с целью срыва проведения мероприятий EURO 2020 в Санкт-Петербурге", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов в среду.

В свою очередь, адвокат отметил, что его подзащитная таких намерений не имела, и откуда у полиции эта информация, ему неизвестно.

Ранее в среду сообщалось, что Никульшина была задержана у своего дома, после чего на нее был составлен протокол по ч.1 ст.19.3 (невыполнение требований сотрудников полиции). Санкция по данной статье предусматривает наказание до 15 суток административного ареста.

Участницу Pussy Riot оставили в полиции на 48 часов до судебного разбирательства.

Как сообщалось, 12 июня, в День России Никульшина была задержана В Москве в районе Лубянской площади. На нее был составлено два протокола за мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП РФ) и за курение в неположенном месте (ст.6.24 КоАП РФ). Ее адвокат Дмитрий Зазватов уточнил агентству, что задержание происходило в момент, когда Никульшина давала интервью. "У нее в руках был костюм, и мы думаем, что полицейские решили, что она собирается устроить какую-то акцию и задержали ее превентивно", - сказал защитник. Поздно ночью Никульшину отпустили из полиции.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.

Участница Pussy Riot ранее неоднократно задерживалась сотрудниками полиции за совершение административных правонарушений. Последний раз она была арестована судом на 5 суток за неповиновение сотруднику полиции.

Никульшина стала известна после акции в финале ЧМ-2018, когда она с другими участниками Pussy Riot выбежала в полицейской форме на футбольное поле в Москве на Большой спортивной арене "Лужники".