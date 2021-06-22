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"Спутник Лайт" для вакцинации иностранцев поступит в Москву в течение недели

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "Спутник Лайт" для вакцинации иностранцев может поступить в Москву в конце этой - начале следующей недели, для этой цели готовятся специальные пункты вакцинации, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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"Для вакцинации иностранцев будет использоваться "Спутник Лайт". Соответствующий договор на вакцины мы уже заключили. Очень надеемся, что в конце недели или начале следующей эта вакцина поступит", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Она отметила, что в настоящее время "отрабатывается схема, специальные пункты для иностранцев и мигрантов".

4 июня президент РФ Владимир Путин поручил до конца июня проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев в России, а также вопросы вакцинации трудовых мигрантов.

Спутник Лайт Москва

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