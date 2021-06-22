"Спутник Лайт" для вакцинации иностранцев поступит в Москву в течение недели

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "Спутник Лайт" для вакцинации иностранцев может поступить в Москву в конце этой - начале следующей недели, для этой цели готовятся специальные пункты вакцинации, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Для вакцинации иностранцев будет использоваться "Спутник Лайт". Соответствующий договор на вакцины мы уже заключили. Очень надеемся, что в конце недели или начале следующей эта вакцина поступит", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Она отметила, что в настоящее время "отрабатывается схема, специальные пункты для иностранцев и мигрантов".

4 июня президент РФ Владимир Путин поручил до конца июня проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев в России, а также вопросы вакцинации трудовых мигрантов.