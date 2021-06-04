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ПМЭФ-2021

Путин поручил наладить платную вакцинацию иностранцев от COVID-19

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации иностранцев в России. Он заявил об этом на ПМЭФ.

Пандемия коронавируса

"Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить иностранцам приехать в Россию и сделать здесь прививку", - сказал он.

Правительству, регионам и бизнесу он поручил проработать вопросы вакцинации трудовых мигрантов.

Президент уверен, что запрет использовать российские вакцины в других странах политически мотивированы.

"Либо нет значительной помощи, где она должна была бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин", - сказал он и отметил, что от российских антиковидных препаратов не зафиксировано ни одного летального исхода.

По его словам, "в нынешней ситуации это выглядит как нежелание защищать собственных граждан от угрозы (коронавируса)".

"К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу. Вот так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе", - заявил он.

"На сегодняшний день лишь около 10% жителей планеты вакцинировались полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцин, - отметил президент. - Помощь этим странам со стороны тех, кто могли бы это сделать, пока ничтожна".

Сограждан он призвал прививаться, тем более, что это можно сделать бесплатно и с комфортом.

Ранее 4 июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что чиновники планируют прививать от коронавируса иностранцев, находящихся в России, и в первую очередь тех, кто здесь работает. 3 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что скоро будет принято решение о возможности вакцинации иностранцев от COVID-19.

Также на ПМЭФ глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказал мнение, что Россия с июля может быть открыта для вакцинного туризма и тогда все известные люди, которые привьются "Спутником V" создадут по сути "очень мощный клуб".

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Владимир Путин коронавирус ПМЭФ Спутник V РФПИ Минздрав Роспотребнадзор

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