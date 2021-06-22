Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:57Заразились
на 22.06В России 5 350 919+16 715В мире 178 786 160+298 791

Иностранцев в России привьют "Спутником Лайт"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Иностранцев, находящихся в России, будут вакцинировать препаратом от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Часть "Спутник Лайт" мы отдадим для иностранцев, а "Спутник V" - он сегодня весь идет для граждан РФ", - сказал Мурашко журналистам, комментируя ситуацию с началом вакцинации иностранцев в России.

Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России 6 мая. После этого она была зарегистрирована в ряде стран мира. Данная вакцина является первым уколом препарата "Спутник V". Эффективность "Спутника Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.

4 июня президент РФ Владимир Путин поручил до конца июня проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев в России, а также вопросы вакцинации трудовых мигрантов.

Хроника коронавируса. Июнь.

15
Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир
Хроника 09 января 2020 года – 22 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник Лайт Михаил Мурашко Минздрав РФ Коронавирус

Новости по теме

Новости

В России зарегистрировали еще 16,7 тыс. случаев COVID-19

В России зарегистрировали еще 16,7 тыс. случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Мурашко заявил о необходимости вакцинации студентов

Мурашко заявил о необходимости вакцинации студентов

"Ъ" узнал о проекте по развитию технологий "мозг - компьютер" в РФ

Пандемия коронавируса

Ленобласть введет добровольные ковид-паспорта для бизнеса

В Сочи не заметили снижения спроса на отдых на курорте из-за открытия Турции

В Сочи не заметили снижения спроса на отдых на курорте из-за открытия Турции
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил о важности ревакцинации из-за особенностей индийского штамма

Что случилось этой ночью: вторник, 22 июня

Подросток погиб при нападении медведя на туристов в красноярском нацпарке

Акция "Свеча памяти" прошла в главном храме ВС РФ

Акция "Свеча памяти" прошла в главном храме ВС РФ
Пандемия коронавируса

Омбудсмен сочла "нечестной игрой" дискриминацию непривитых работников

Омбудсмен сочла "нечестной игрой" дискриминацию непривитых работников
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');