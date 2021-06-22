Иностранцев в России привьют "Спутником Лайт"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Иностранцев, находящихся в России, будут вакцинировать препаратом от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Часть "Спутник Лайт" мы отдадим для иностранцев, а "Спутник V" - он сегодня весь идет для граждан РФ", - сказал Мурашко журналистам, комментируя ситуацию с началом вакцинации иностранцев в России.

Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России 6 мая. После этого она была зарегистрирована в ряде стран мира. Данная вакцина является первым уколом препарата "Спутник V". Эффективность "Спутника Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.

4 июня президент РФ Владимир Путин поручил до конца июня проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев в России, а также вопросы вакцинации трудовых мигрантов.