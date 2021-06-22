Иностранцы уже на этой неделе смогут сделать в Москве COVID-прививку

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Находящиеся в Москве иностранные граждане уже на этой неделе смогут сделать прививку от коронавируса, сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Уже на этой неделе будет возможность вообще достаточно большому количеству иностранных граждан сделать прививку", - сказал Немерюк журналистам во вторник.

Говоря л возможности для иностранных граждан посещать московские рестораны, Немерюк сказал, что в Москве работает достаточно большое количество экспатов, которые привились "Спутником" (вакцина от коронавируса "Спутник V"), и "они совершенно спокойно могут, также имея QR-код, проходить в рестораны".

Он добавил, что те, кто приехал в Москву на несколько дней, "гости столицы, могут сделать ПЦР-тест и также 72 часа ходить в рестораны".

Планируется, что для вакцинации иностранцев в Москве будет использоваться вакцина "Спутник Лайт".

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила во вторник, что договор на вакцины уже заключен, "очень надеемся, что в конце недели или начале следующей эта вакцина поступит".