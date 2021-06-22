Обычные QR-коды с Госуслуг для привитых будут подходить для посещения кафе в Москве

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - QR-коды в сертификатах о вакцинации, полученные на портале Госуслуг или через мобильное приложение "Госуслуги.Стопкоронавирус" до 25 июня, подойдут для посещения заведений общепита и массовых мероприятий в столице с 28 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Как сообщалось, в Москве вводят новые ограничения: для посещения кафе и ресторанов с 28 июня необходимо будет предъявить QR-код, который можно оформить в случаях, если человек прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Код можно будет получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ЕМИАС.ИНФО, портала gosuslugi.ru, мобильного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус" или в регистратуре городской поликлиники.

Кроме того, в Москве с 22 июня ввели запрет на массовые мероприятия с участием более 500 человек. Эти ограничения не будут действовать, если организаторы создадут зону, "свободную от коронавируса", и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.