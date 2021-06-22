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Нужный для похода в кафе в Москве ПЦР-тест можно сдать только лабораториях ЕМИАС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Чтобы получить результаты ПЦР-теста на коронавирус, необходимые для посещения кафе и ресторанов в Москве, нужно будет пройти исследование в московских лабораториях, подключенных к ЕМИАС - единой медицинской информационно-аналитической системе, сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"ПЦР-тест для посещения - это ПЦР-тест, который должен быть сдан в лабораториях Москвы, присоединенных к ЕМИАС", - сказал Лысенко журналистам.

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Он пояснил, что это позволяет лабораториям автоматически передавать результаты тестов в систему. Получить соответствующий QR-код при этом можно будет на портале mos.ru.

Как отметил Лысенко, люди, приехавшие из регионов, в том числе из Подмосковья и сдавшие ПЦР там, не могут посетить заведения общепита.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещать заведения общепита в столице с 28 июня будет возможно при наличии антител к коронавирусу или отрицательного теста ПЦР. Все желающие зайти в кафе и рестораны должны предоставить QR-коды о прохождении вакцинации, о перенесенной в течение полугода болезни или отрицательные результаты ПЦР-теста.

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость сравнялась с показателями сначала января 2021 года, потом - декабря 2020 года. 18 и 19 июня в городе зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии - более 9 тыс. случаев ежесуточно.

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