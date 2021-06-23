"Яндекс" открыл пункты вакцинации в Москве для водителей и курьеров

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" организовал семь пунктов вакцинации для водителей и курьеров, которые сотрудничают с бизнес-группой "e-commerce и такси" (включает такси-сегмент, "Яндекс.Еду", "Яндекс.Лавку", "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Доставку"), говорится в сообщении компании.

Пункты вакцинации открыты на базе московских таксопарков и курьерских центров. Расходы на пункты и оплату услуг клиники, которая осуществляет вакцинацию, взял на себя "Яндекс".

"Яндекс" помог своим партнерам - таксопаркам и курьерским центрам - организовать вакцинацию в нескольких районах Москвы (на улицах Дорожная, Авиамоторная, Мелитопольская, Большая Татарская, Лихачевском переулке, Огородном и Тюменском проездах)", - отмечают в компании.

При этом площадки вакцинации будут мобильными, а их адреса планируется регулярно менять, чтобы охватить все районы Москвы.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева 16 июня подписала постановление, обязывающее провести в столице вакцинацию 60% работников ряда отраслей сферы услуг: торговли, общественного питания, общественного транспорта и такси, бытовых услуг, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики. То же требование распространяется и на Московскую область.