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Нагрузка на портал Госуслуг из-за спроса на вакцинацию выросла в разы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Нагрузка на портал Госуслуг из-за ажиотажного спроса на вакцинацию от коронавируса увеличилась в три-четыре раза, за последнюю неделю на прививку через портал записались 200 тыс. человек, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"В последнюю неделю мы видим ажиотажный рост спроса - за последнюю неделю у нас 200 тыс. человек записались (на вакцинацию) через портал (Госуслуг). В три-четыре раза нагрузка выросла", - сказал Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, в настоящее время в день записывается до 40 тыс. человек. "Это показывает общую востребованность", - отметил Шадаев.

"Очень важно, что независимо от способа записи на вакцинацию, мы передаем на портал Гоуслуг сведения о том, что она проведена. У каждого пользователя в личном кабинете на портале Госуслуг появляется такая отметка", - сказал он.

Глава Минцифры сообщил, что в настоящее время более 11 млн пользователей портала Гоуслуг в личном кабинете могут увидеть то, что они успешно прошли вакцинацию от коронавируса.

"Также очень важно - мы с Роспотребнадзором организовали работу по получению в электронном виде результатов ПЦР-тестов по лабораториям Роспотребнадзора", - добавил Шадаев.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Минцифры Максут Шадаев Коронавирус

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