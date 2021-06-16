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В Подмосковье ввели обязательную СOVID-вакцинацию для работников ряда сфер

В Подмосковье ввели обязательную СOVID-вакцинацию для работников ряда сфер
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию против СOVID-19 для отдельных групп населения, соответствующее постановление подписано главным государственным санитарным врачом по Московской области Ольгой Микаиловой.

"Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан: (...) работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора (...) в сфере: торговли; салонов красоты, (...) бытовых услуг", - говорится в постановлении.

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Также обеспечить вакцинацию необходимо сотрудникам сферы ЖКХ и энергетики, транспорта общего пользования и такси, соляриев, бань, саун; сотрудникам предприятий, оказывающих бытовые услуги; работникам в сфере культурных, выставочных, рекламных мероприятий; сотрудникам детских игровых комнат, театров, кинотеатров.

Привиться от COVID-19 должны, в том числе, сотрудники государственной гражданской службы.

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, работающим в этих сферах, предписано до 15 июля обеспечить вакцинацию не менее 60% штата первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа - вторым компонентом. Люди, имеющие противопоказания, прививаться не должны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "360" сообщил, до 15 июля нужно подать сведения о вакцинации сотрудников на региональный портал госуслуг.

Воробьев не исключил, что "это решение вызовет много споров". "Но другого пути у нас нет - вирус непредсказуем и меняется. И без массовой вакцинации мы так и будем качаться на этих волнах и ждать новых запретов. Поэтому прошу отнестись с пониманием к необходимости сделать прививку", - добавил глава Подмосковья.

Ранее в среду главный государственный санитарный врач Москвы постановил обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников организаций и предприятий сферы услуг, транспорта общего пользования, культуры и досуга.

Между тем обязательную вакцинацию граждан РФ от коронавируса в масштабах всей страны проводить пока не планируется, решения будут приниматься в зависимости от ситуации в конкретных регионах, сообщил источник в российском правительстве.

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