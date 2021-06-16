В Москве обязали вакцинировать от COVID 60% работников ряда сфер. Обобщение

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Руководители организаций ряда отраслей в Москве, в том числе из сферы общественного питания, торговли и услуг, должны будут обеспечить вакцинацию от COVID-19 60% своих сотрудников. Такое постановление в среду подписал главный государственный санитарный врач столицы.

Какие сферы затронет обязательная вакцинация

Согласно постановлению, обязательная вакцинация 60% работников в Москве должна охватить сферу торговли, общественного питания, клиентские подразделения финансовых организаций, почтовых отделений, бытовых услуг, образования, здравоохранения, общественного транспорта, такси, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, индустрии здоровья и красоты, кинотеатров.

Вакцинация также предписана государственным гражданским и муниципальным служащим.

Когда пройдет обязательная вакцинация

Руководство предприятий этих сфер должно будет обеспечить прививку первым компонентом вакцины (или однокомпонентным препаратом) до 15 июля. Второй компонент сотрудники должны будут получить до 15 августа.

При организации кампании необходимо использовать вакцину, прошедшую государственную регистрацию в России.

Причины решения

В постановлении главного санитарного врача уточняется, что решение об обязательной вакцинации связано с тем, что ситуация с COVID-19 в Москве ухудшается. "Установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%", - говорится в документе.

В нем отмечается, что также фиксируют рост заболеваемости среди граждан, посещающих общественные места и пользующихся городским транспортом.

Чаще остальных болеют работающие граждане - 73%, на детей приходится 13% заболевших, на пенсионеров - 14%.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь отметил, что ситуация с коронавирусом "продолжает развиваться драматически". "В больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", - написал мэр на своем сайте.

Темпы вакцинации в Москве

Собянин отметил, что в Москве от COVID-19 вакцинировались уже 1,8 млн человек.

По словам мэра, до 1 июля в городе создадут информационную систему, которая позволит контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.

Ранее в среду оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19 сообщал, что в Москве за сутки зафиксировали более 5,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года.

В других регионах

Обязательная вакцинация 60% работников ряда сфер введена и в Подмосковье, сроки - те же, что и в Москве.

При этом источник "Интерфакса" в российском правительстве заявил, что обязательную вакцинацию граждан РФ от коронавируса в масштабах всей страны проводить пока не планируется, решения будут приниматься в зависимости от ситуации в конкретных регионах.

В конце мая президент РФ Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса. "На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость", - сказал Путин 26 мая.

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 13 397 случаев, сообщил оперштаб в среду.