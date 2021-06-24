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Обязательная вакцинация касается также самозанятых и работающих удаленно москвичей

Обязательная вакцинация касается также самозанятых и работающих удаленно москвичей
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В число тех 60% сотрудников сфер торговли, транспорта, общепита и услуг Москвы, для которых введена обязательна вакцинация от COVID-19, входят горожане, которые имеют статус самозанятых, а также работающие удаленно сотрудники, сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

В штабе положительно ответили на вопрос, входят ли самозанятые и работающие удаленно в общий штат при определении процента вакцинированных.

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В сообщении оперштаба также уточняется, что в расчет принимаются только те сотрудники предприятий, которые работают в Москве.

"В 60% учитываются исключительно работники (сотрудники), получившие вакцинацию. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной", - отмечают в оперштабе.

В оставшиеся 40%, говорится в сообщении, входят те, кто имеет временные медицинские отводы от вакцинации, те, кто переболел COVID-19, а также других лица "на усмотрение самих организаций".

Ранее главный санитарный врач Москвы выпустила постановление, которое обязывает привить от COVID-19 не менее 60% работников сфер торговли, общественного питания, транспорта и услуг. Второй компонент вакцины они должны получить к середине августа.

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