KFC в Москве после введения ограничений предложит клиентам еду навынос

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сеть быстрого питания KFC с 28 июня предложит гостям, которые временно не смогут посещать ее рестораны, получать заказы навынос, через окна автораздачи или с помощью доставки.

"Мы строго следуем рекомендациям и указаниям федеральных и региональных властей в вопросах предотвращения распространения коронавирусной инфекции и организации работы заведений общественного питания. Гости, которые не смогут временно посещать наши рестораны с 28 июня в Москве и Московской области, могут заказать любимые блюда из KFC навынос, через окна автораздачи и с помощью доставки", - говорится в сообщении пресс-службы сети.

Компания также рекомендует оформлять заказ навынос через мобильное приложение KFC или на сайте kfc.ru. "Это самые безопасные и удобные способы, позволяющие комфортно забрать заказ в указанное время из ресторана, - уточняется в сообщении. - При этом у гостей будет опция сделать заказ непосредственно у ресторанов через окна экспресс-выдачи и автораздачи, уличные киоски самообслуживания или на выносной кассе у входа в рестораны".

KFC также планирует тестирование посещения гостями, имеющими QR-коды, залов некоторых ресторанов в Москве и области.

Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня подписал указ о том, что посещать заведения общепита в столице с 28 июня будет возможно при наличии антител к коронавирусу, что должно быть подтверждено QR-кодом, или отрицательного теста ПЦР.

KFC в России

Сеть KFC в России состоит из почти 1 тыс. ресторанов.

KFC (Kentucky Fried Chicken) специализируется на блюдах из курицы. Бренд принадлежит Yum! Brands Inc., крупнейшей в мире компании по числу ресторанов (ей также принадлежат сети ресторанов мексиканской кухни Taco Bell и пиццерии Pizza Hut). Под ее брендами работают около 50 тыс. ресторанов, 98% управляются франчайзинговыми партнерами Yum! Brands.

На российский рынок KFC выходил совместно с партнером - "Ростик Групп" Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко (ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"), которая открывала рестораны под вывеской "Ростик`с". В 2005 году компании создали стратегический альянс для развития сети под брендом "Ростик'c-KFC". В 2010 году Yum! Brands выкупила сеть "Ростик'c-KFC" и затем перевела рестораны под бренд KFC.

В России у KFC около 30 франчайзинговых партнеров, среди которых есть как крупные компании ("АмРест", "Интернэшнл Ресторант Брэндс"), так и компании из сектора малого и среднего бизнеса.

Вместе с франчайзинговыми партнерами компания планирует открывать в РФ более 100 ресторанов в год.