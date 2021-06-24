Рестораны Москвы смогут работать без масок и перчаток при 100% привитых сотрудников

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Московские власти договорились с представителями ресторанного бизнеса о возможности сотрудникам заведений общепита работать без масок и перчаток при 100% вакцинированных, сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

"Предприятие сможет работать без масок и перчаток, если 100% пройдут вакцинацию. Договорились уже (с московскими властями)", - сказал Миронов на заседании комитета по ресторанному бизнесу.

Ранее в четверг оперштаб Москвы по контролю над распространенем коронавируса сообщил, что те сотрудники, которые вакцинируются от COVID-19 или имеют антитела к заболеванию, не освобождаются от ношения средств индивидуальной защиты.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в Москве, которое распространяется на ряд отраслей, включая сферу общепита.