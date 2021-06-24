Работники сферы услуг с прививкой или справкой об антителах продолжат носить маски и перчатки

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники сферы торговли и услуг, прошедшие обязательную вакцинацию от COVID-19, не освобождаются от ношения масок и перчаток, сообщает московский оперштаб по контролю за распространением коронавируса.

"Требование о соблюдении масочно-перчаточного режима сохраняется для всех работников (сотрудников) вне зависимости от прохождения вакцинации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это правило также распространяется на тех, кто имеет справку о наличии антител.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в Москве, которое распространяется на ряд отраслей, включая такси.