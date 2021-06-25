Проконсультироваться перед COVID-прививкой можно в любой поликлинике Москвы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Проконсультироваться перед вакцинацией от коронавируса можно в любой поликлинике Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ранее в СМИ сообщалось, что получить консультацию врача перед прививкой и документы, подтверждающие медицинский отвод от вакцинации, можно только в пяти медучреждениях Москвы. При этом уточнялось, что в поликлиниках должны были отказывать в приеме пациентам, пришедшим проконсультироваться о противопоказаниях к вакцинации, и объяснять, что медицинский отвод в поликлинике получить нельзя.

"Проконсультироваться перед вакцинацией от коронавируса можно в любой поликлинике города. (...) Мы осуществляем автоматическую сверку данных о вакцинированных работниках с ЕМИАС и государственной информационной системой Минздрава России (Единый по стране регистр вакцинированных) и проверяем выполнение показателя в 60%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о медотводах, прошедшей болезни и других причинах отказа от прививки может быть полезна самому работодателю для понимания уровня защищенности его коллектива и клиентов.

В департаменте также напомнили, что работодателю не нужно предоставлять справки в правительство Москвы или Роспотребнадзор.