Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:19Заразились
на 25.06В России 5 409 088+20 393В мире 179 999 388+403 837

Проконсультироваться перед COVID-прививкой можно в любой поликлинике Москвы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Проконсультироваться перед вакцинацией от коронавируса можно в любой поликлинике Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ранее в СМИ сообщалось, что получить консультацию врача перед прививкой и документы, подтверждающие медицинский отвод от вакцинации, можно только в пяти медучреждениях Москвы. При этом уточнялось, что в поликлиниках должны были отказывать в приеме пациентам, пришедшим проконсультироваться о противопоказаниях к вакцинации, и объяснять, что медицинский отвод в поликлинике получить нельзя.

МоскваВ Москве работодатели в сфере услуг обязаны отстранять сотрудников за отказ от прививкиЧитать подробнее

"Проконсультироваться перед вакцинацией от коронавируса можно в любой поликлинике города. (...) Мы осуществляем автоматическую сверку данных о вакцинированных работниках с ЕМИАС и государственной информационной системой Минздрава России (Единый по стране регистр вакцинированных) и проверяем выполнение показателя в 60%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о медотводах, прошедшей болезни и других причинах отказа от прививки может быть полезна самому работодателю для понимания уровня защищенности его коллектива и клиентов.

В департаменте также напомнили, что работодателю не нужно предоставлять справки в правительство Москвы или Роспотребнадзор.

Хроника коронавируса. Июнь.

18
В Новосибирске усилены проверки масочного режима в общественном транспорте23 июня. В Непале началась вторая фаза вакцинации против COVID-19 для пожилых граждан.22 июня. Дезинфекция пляжа "Приморский" в городе Сочи.21 июня. Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир.20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующий возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
В Новосибирске усилены проверки масочного режима в общественном транспорте
Москва поликлиника

Новости по теме

Новости

Вакцина "КовиВак" снова появилась в московских прививочных пунктах

Пандемия коронавируса

Компании Москвы вновь обязали перевести 30% сотрудников на "удаленку"

Компании Москвы вновь обязали перевести 30% сотрудников на "удаленку"
Пандемия коронавируса

Четвертые сутки подряд в Москве фиксируется рекорд смертности от COVID

Москвичей предупредили о дожде, грозе и граде в пятницу

ФАС изучит изменение тарифов аэропортов Московского авиаузла

ФАС изучит изменение тарифов аэропортов Московского авиаузла

Пассажир упал на рельсы станции "Зябликово" столичного метро

"Оранжевый" уровень опасности из-за жары в Москве продлен на седьмые сутки

Пандемия коронавируса

Плановую госпитализацию в Москве не ограничат для перенесших COVID менее полугода назад

Жара в Москве отступит ко вторнику

Жара в Москве отступит ко вторнику

Москва третий день подряд бьет температурные рекорды

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');