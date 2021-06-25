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Обязательную вакцинацию с понедельника введут еще в восьми регионах РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Обязательная вакцинация для групп риска с понедельника будет введена еще в восьми субъектах РФ, пока же она распространена на 10 регионов, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах РФ, и с понедельника принимаем решение о расширении этого списка еще на восемь субъектов", - сказала Попова на заседании координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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16 июня главный санитарный врач столицы обязала работодателей в Москве вакцинировать 60% работников, занятых в таких отраслях, как сфера торговли, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций и почты, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Кроме того, под обязательную вакцинацию подпадали организации транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, а также курьеры. Кроме того, речь идет об организациях, работающих в сфере культуры и досуга, в том числе детского, спорта, в театрах, кинотеатрах, концертных залах и др.

Требование о вакцинации 60% работников отдельных сфер услуг также было введено в Московской области и других регионах.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 июня 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Роспотребнадзор Анна Попова

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