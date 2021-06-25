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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:45Заразились
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ФНПР и РСПП призвали ввести обязательную вакцинацию всех взрослых россиян

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к правительству РФ с призывом принять решение об обязательной вакцинации взрослого населения страны от коронавируса.

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"РСПП и ФНПР обращаются к правительству РФ с призывом принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора за исключением сограждан, имеющих противопоказания к прививке от COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня экономики и рынка труда", - отмечается в заявлении, подписанном главами ФНПР и РСПП Михаилом Шмаковым и Александром Шохиным.

"Сложилась парадоксальная ситуация: Россия первой зарегистрировала эффективную вакцину, а уровень вакцинации населения - один из самых низких среди развитых стран, что требует решительных действий по формированию коллективного иммунитета в стране", - говорится в тексте заявления, размещенного в пятницу на официальном сайте ФНПР.

Федерация независимых профсоюзов России является крупнейшим отечественным объединением профсоюзных организаций, в членских организациях ФНПР состоят около 20 млн человек.

РСПП - это более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики. РСПП объединяет тысячи крупнейших российских компаний.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 июня 2021 годаПандемия коронавируса
ФНПР РСПП

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