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Участок Северо-Восточной хорды вдоль "Лосиного острова" в Москве запустят в октябре

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Движение по участку Северо-Восточной хорды (СВХ), проходящему вдоль национального парка "Лосиный остров" в Москве, планируется запустить в октябре этого года, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель главы городского департамента строительства Петр Аксенов.

"Работы на участке Северо-Восточной хорды, проходящем вдоль Национального парка "Лосиный остров" от Открытого шоссе до транспортной развязки на пересечении с проспектом Мира, близки к завершению. Запустить движение по этому отрезку хорды предполагается уже в октябре этого года", - сказал Аксенов.

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Он отметил, этот участок существенно разгрузит вылетные магистрали. Кроме того, разделенные большим лесным массивом районы получат хорошую поперечную связь.

"Параллельно ведутся строительство соседних участков и их интеграции в общую систему скоростной магистрали. В настоящее время в работе остаются три из девяти участков", - добавил Аксенов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что строительство Северо-Восточной хорды планируется завершить в следующем году.

Москва

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