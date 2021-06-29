Эксперт допустил еще большее удорожание жилья из-за вакцинации гастарбайтеров

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Финансовые затраты застройщиков в случае обязательной вакцинации трудовых мигрантов на стройках РФ могут подстегнуть рост цен на жилье. Об этом сообщил "Интерфаксу" управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

"Расходы застройщиков на вакцинацию строителей-мигрантов в масштабах всей страны будут исчисляться сотнями миллионов рублей. Ответ на вопрос, каким образом девелоперы будут компенсировать финансовые потери, лежит на поверхности – за счет увеличения стоимости квадратного метра", - отметил эксперт.

По его мнению, предоставление трудовым мигрантам бесплатного доступа к прививкам наравне с другими гражданами пусть незначительно, но все же помогло бы замедлить ценовую динамику.

В начале июня президент Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать вопрос об организации в России платной вакцинации для иностранных граждан. Президент также поручил отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции и занятых в строительстве, торговле, сфере услуг и ЖКХ.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что правительство прорабатывает возможность обязательной вакцинации мигрантов в сфере строительства для их упрощенного ввоза в страну.

"Среди идей, которые обсуждали, как оперативно завозить людей, решили ставить задачу обязательно вакцинироваться. Сейчас готовим работу в виде нового регламента", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что из-за въездных ограничений, связанных с пандемией, в РФ сохраняется дефицит строительных кадров.

"Сейчас недостаток рабочей силы – это проблема номер один. Сейчас от 1,5 до 2 млн рабочих не хватает. Мы пытаемся облегчить механизм завоза, чтобы попробовать мобилизовать трудовые ресурсы в ближайший месяц-два", - подчеркнул Хуснуллин.

В июне вице-премьер заявил, что до 2024 года на российские стройки необходимо привлечь около 5 млн трудовых мигрантов.

Напомним также, что в апреле Владимир Путин поручил ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства с точки зрения роста цен на новостройки. Он отметил, что в среднем цены на жилье в России выросли на 12%, при этом в некоторых регионах рост достигает 30%. Проверки ФАС не выявили монополизации строительного рынка или картельного сговора застройщиков.

В мае Хуснуллин называл удорожание стройматериалов в числе основных причин роста цен на жилье, наряду с остановкой строек в период пандемии, нарушением поставок стройматериалов, ростом инфляции, нехваткой трудовых ресурсов и запуском льготной ипотеки.