Правительство РФ начало готовить новые меры по сдерживанию цен на жилье

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ готовит дополнительные меры по сдерживанию цен на стройматериалы и жилье, губернаторам поручено внести соответствующие предложения, сообщил в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Сегодня, несмотря на рост цен на материалы, который нас серьезно тревожит, мы готовим подходы, и видим риски, которые особенно к концу года ожидают все строительные организации. Все, что касается роста цен, и какие нужно меры принять, чтобы этот рост остановить, я прошу подумать и внести предложения", - сказал Хуснуллин на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

В мае Хуснуллин называл удорожание стройматериалов в числе основных причин роста цен на жилье, наряду с остановкой строек в период пандемии, нарушением поставок стройматериалов, ростом инфляции, нехваткой трудовых ресурсов и запуском льготной ипотеки.

Как сообщал Росстат, цены на стройматериалы в РФ в мае по сравнению с апрелем 2021 года выросли на 4,99%, с начала года рост составил 12,07%. По сравнению с маем 2020 года стройматериалы подорожали на 16,44%.

Президент РФ Владимир Путин также поручал ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства с точки зрения роста цен на новостройки. Он отметил, что в среднем цены на жилье в России выросли на 12%, при этом в некоторых регионах рост достигает 30%. Проверки не выявили картельного сговора застройщиков при проверке обоснованности роста цен на жилье, отмечал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.