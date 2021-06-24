Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:50Заразились
на 24.06В России 5 388 695+20 182В мире 179 595 550+437 255

Правительство РФ начало готовить новые меры по сдерживанию цен на жилье

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ готовит дополнительные меры по сдерживанию цен на стройматериалы и жилье, губернаторам поручено внести соответствующие предложения, сообщил в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Сегодня, несмотря на рост цен на материалы, который нас серьезно тревожит, мы готовим подходы, и видим риски, которые особенно к концу года ожидают все строительные организации. Все, что касается роста цен, и какие нужно меры принять, чтобы этот рост остановить, я прошу подумать и внести предложения", - сказал Хуснуллин на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

В мае Хуснуллин называл удорожание стройматериалов в числе основных причин роста цен на жилье, наряду с остановкой строек в период пандемии, нарушением поставок стройматериалов, ростом инфляции, нехваткой трудовых ресурсов и запуском льготной ипотеки.

Как сообщал Росстат, цены на стройматериалы в РФ в мае по сравнению с апрелем 2021 года выросли на 4,99%, с начала года рост составил 12,07%. По сравнению с маем 2020 года стройматериалы подорожали на 16,44%.

Президент РФ Владимир Путин также поручал ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства с точки зрения роста цен на новостройки. Он отметил, что в среднем цены на жилье в России выросли на 12%, при этом в некоторых регионах рост достигает 30%. Проверки не выявили картельного сговора застройщиков при проверке обоснованности роста цен на жилье, отмечал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Марат Хуснуллин

Новости по теме

Новости

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в его работе в России

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

Песков заявил, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца

Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки впервые с января выявлено более 20 тыс. случаев COVID-19

В РФ за сутки впервые с января выявлено более 20 тыс. случаев COVID-19

"Госконцерт" упразднен

Хуснуллин заявил о необходимости привлечь на стройки еще 5 млн мигрантов

Хуснуллин заявил о необходимости привлечь на стройки еще 5 млн мигрантов

В МИД заявили о готовности РФ отстаивать нерушимость своей границы военными методами

Володин призвал жестко пресекать бизнес на "липовых" COVID-сертификатах

Что случилось этой ночью: четверг, 24 июня

Совфед одобрил законопроект о дополнительном "дальневосточном гектаре"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');