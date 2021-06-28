В Москве за 3 дня сгенерировали почти 2,5 млн QR-кодов для походов по ресторанам

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В российской столице за три дня сгенерировано почти 2,5 млн QR-кодов для посещения ресторанов и мероприятий, сообщает оперштаб Москвы по контролю распространения коронавируса.

"За первые три дня горожанам для похода в ресторан и на мероприятия было сгенерировано почти 2,5 млн QR-кодов. Те, у кого возникли сложности, - оставили почти 19 тыс. обращений в техподдержку портала mos.ru. Специалисты получили чуть более 9 тыс. обращений по поиску цифрового сертификата после вакцинации, и почти 10 тыс. - по итогам заболевания в течение последних 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство граждан, оставивших обращение по факту вакцинации, получат QR-код до конца текущего дня. На данный момент, таких обращений порядка 63% от общего числа.

Оперштаб также разъяснил, почему в силу объективных причин код не может быть сгенерирован: прохождение вакцинации в другом регионе или неподведомственному департаменту здравоохранения учреждении, вакцинация только одним компонентом или протекающая болезнь COVID-19. В таком случае, QR-код будет сгенерирован позднее.

Если граждане не вакцинировались или сделали прививку препаратом, не зарегистрированным на территории РФ, то им предложено будет получить код по итогам сдачи ПЦР-теста.

"Кроме того, дополнительно автоматически сгенерированы цифровые сертификаты следующим гражданам: жителям, у которых был подтвержден коронавирус методом ИФА-тестирования (...), пациентам, которые приносили в поликлинику документы из других больниц и регионов, подтверждающие заболевание коронавирусом и пациентам, у которых при отрицательном ПЦР была диагностирована пневмония в КТ-центрах", - пояснили в оперштабе.

Подчеркивается также, что если нет подтвержденного факта перенесенного заболевания, то выдача цифрового кода возможна только при вакцинации или сдачи ПЦР-теста.

В случае, если сведения в городском регистре заболевших будут не найдены, но найдутся в федеральном, то QR-код также будет сгенерирован, уточнили в оперштабе.

С 28 июня Москве посетить заведение общественного питания или массовое мероприятие численностью более 500 человек можно только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19, факт перенесенного заболевания в течение последнего полугода или наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного в последние трое суток.