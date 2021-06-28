Более 6 тыс. ресторанов Москвы захотели работать в формате COVID-free

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Более 6 тысяч московских ресторанов обратились в правительство города с заявкой на работу в формате COVID-free, сообщил в понедельник руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"На сегодняшний день... у нас уже более 6 тыс. заявок поступило от рестораторов на работу именно в этом формате, в среднем фиксируется около 300 обращений в час... Коллеги предполагают, что будут работать не только на доставку и навынос, а в том числе с введением системы QR-кодов", - сказал Немерюк на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что также получены заявки от 60 фудкортов с целью определения формата работы, которых сейчас есть три: работа навынос и на доставку, организация COVID-free и создание полностью "безковидного" ресторана. Все они были предложены самими рестораторами.

С 28 июня Москве посетить заведение общественного питания или массовое мероприятие численностью более 500 человек можно только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19, факт перенесенного заболевания в течение последнего полугода или наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного в последние трое суток.