Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:07Заразились
на 30.06В России 5 514 599+21 042В мире 182 153 508+342 977

В Москве началась ревакцинация "Спутником V" и "Спутником Лайт"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Москве с четверга, 1 июля, стартовала повторная вакцинация от коронавируса, сообщается на сайте мэрии.

В РоссииПовторная вакцинация от коронавируса стартовала в РФПовторная вакцинация от коронавируса стартовала в РФЧитать подробнее

"Жители смогут выбрать любую вакцину из доступных в 20 пунктах повторной вакцинации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 июля повторная вакцинация стартует в восьми павильонах "Здоровая Москва", которые находятся в Царицыне, Митине, Измайловском парке, Мещерском, сквере по Олонецкому проезду, парках "Ходынское поле", "Сокольники" и на ВДНХ.

С 5 июля ревакцинация граждан начнется в 12 городских поликлиниках: в "Кузнечиках", ГКБ им. Кончаловского, поликлиниках №11, 12, 210, 220, 45, детских поликлиниках №10, 143, 150, 94 и клинико-диагностическом центре №4.

В сообщении уточняется, что в этих пунктах будут доступны две вакцины - "Спутник V" и "Спутник Лайт".

"Сделать повторную прививку можно любой из них независимо от того, какая была введена при первой вакцинации", - отмечается в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в четверг написал, что повторную вакцинацию в нынешних условиях стоит проходить раз в полгода. Он добавил, что сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

МВД в Москве с начала года завело 44 дела об изготовлении поддельных COVID-документов

МВД в Москве с начала года завело 44 дела об изготовлении поддельных COVID-документов
Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд продлил арест журналиста Сафронова до 7 октября

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 6%

Заммэра Москвы Бирюков назвал недавние ливни стресс-тестом

Заммэра Москвы Бирюков назвал недавние ливни стресс-тестом

В "Москвариуме" на ВДНХ родился улыбающийся скат

В "Москвариуме" на ВДНХ родился улыбающийся скат
Пандемия коронавируса

"Ъ" узнал о проблемах иностранцев с получением QR-кодов в Москве

Дождь и ветер с порывами до 12 м/с ожидаются в Москве и области в среду

Дождь и ветер с порывами до 12 м/с ожидаются в Москве и области в среду

Московским ресторанам предоставят отсрочку по аренде и субсидии

Московским ресторанам предоставят отсрочку по аренде и субсидии
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась на 14%

Три человека пострадали из-за грозы в Москве

Три человека пострадали из-за грозы в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');