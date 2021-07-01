В Москве началась ревакцинация "Спутником V" и "Спутником Лайт"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Москве с четверга, 1 июля, стартовала повторная вакцинация от коронавируса, сообщается на сайте мэрии.

"Жители смогут выбрать любую вакцину из доступных в 20 пунктах повторной вакцинации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 июля повторная вакцинация стартует в восьми павильонах "Здоровая Москва", которые находятся в Царицыне, Митине, Измайловском парке, Мещерском, сквере по Олонецкому проезду, парках "Ходынское поле", "Сокольники" и на ВДНХ.

С 5 июля ревакцинация граждан начнется в 12 городских поликлиниках: в "Кузнечиках", ГКБ им. Кончаловского, поликлиниках №11, 12, 210, 220, 45, детских поликлиниках №10, 143, 150, 94 и клинико-диагностическом центре №4.

В сообщении уточняется, что в этих пунктах будут доступны две вакцины - "Спутник V" и "Спутник Лайт".

"Сделать повторную прививку можно любой из них независимо от того, какая была введена при первой вакцинации", - отмечается в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в четверг написал, что повторную вакцинацию в нынешних условиях стоит проходить раз в полгода. Он добавил, что сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител.