Москва не будет останавливать работу городского транспорта из-за COVID

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Закрытие городского транспорта из-за пандемии коронавируса в Москве приведет к локдауну, такое решение приниматься не будет, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Остановка городского транспорта - это практически локдаун для всего города. (...) если говорить в масштабах Москвы - остановка работы городского транспорта приведёт к тому, что город просто остановится, тогда жизнедеятельность города нужно закрыть, что невозможно и не будет сделано", - сказал Ликсутов, выступая в рамках Московского урбанистического форума.

По словам Ликсутова, в московским транспорте соблюдаются все меры безопасности и предотвращения распространения коронавируса.