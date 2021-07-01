В Москве появится жилой кластер по проекту ZahaHadidArchitects

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - До 2028 года в московском районе Хорошево-Мневники планируется создать многофункциональный жилой кластер в стиле бионической архитектуры по проекту всемирно известного бюро ZahaHadidArchitects, рассказал генеральный директор концерна "Крост" Алексей Добашин.

"В районе Хорошево-Мневники появится многофункциональный жилой кластер принципиально нового типа. На участке площадью 3,8 га предполагается построить около 184 тысяч квадратных метров жилья, а также порядка 86 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Будущий комплекс будет состоять из трех основных элементов: стилобата, пояса и пяти башен", - рассказал Добашин журналистам в рамках Московского урбанистического форума.

По его словам, стилобат станет центральным инфраструктурным ядром проекта, в котором расположатся офисные и торговые помещения, поликлиники, спортивные и развлекательные центры, образовательные учреждения, кафе, рестораны и другая инфраструктура, что позволит создать около двух тысяч рабочих мест.

"На втором уровне, так называемым "поясе", расположатся таунхаусы и приватное пространство для их жителей. Однако основной жилой объем будет представлен третьим уровнем - пятью разноуровневыми башнями высотой до 200 метров", - сообщил Добашин.

Он подчеркнул, что в центре комплекса будет расположена площадь, которая станет центральным общественным пространством с зонами рекреации, большим количеством уличной мебели и арт-объектов.

"В рамках проекта будет благоустроена территория площадью 2,6 га и обустроены прогулочные аллеи протяженностью 2,5 км", - добавил он.

Добашин отметил, что одной из особенностей проекта станет создание парковых зон на разной высоте - начиная от общественного пространства на уровне земли и продолжая каскадом зеленых садов, расположенных на кровле стилобата.

Концепцию будущего кластера разработало всемирно известное бюро ZahaHadidArchitects. Проект сочетает в себе бионические формы характерные для бюро параметрической архитектуры. Основная идея, заложенная в проект - взгляд в будущее, которое позволит восстановить принципы естественного биогеоценоза антропоморфной среды и восстановить связь человека с окружающим его пространством.

Для реализации проекта в 82 квартале района Хорошево-Мневников будут снесены девять ветхих пятиэтажек. Проект планируется реализовать в несколько этапов до 2028 года.