Новый Генплан развития Москвы утвердят до 2025 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Новый генеральный план развития Москвы планируется разработать и утвердить не позднее 2025 года, заявил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, разработка нового генерального плана началась несколько месяцев назад.

"Это очень масштабная и сложная работа, которая требует учета мнения и интересов разных социальных группировок сведение их в единый план. Эту работу нужно завершить не позднее 2025 года", - отметил Бочкарев.

Он подчеркнул, что реализуемые сейчас в Москве программы реновации жилого фонда, реконструкции бывших промышленных зон, строительства метро, железных и автомобильных дорог отвечают способствуют улучшению качества жизни в городе, а также запросам москвичей и стратегическим планам развития.

Предыдущий Генплан Москвы был принят в 2010 году и охватывает развитие города до 2025 года. После присоединения к столице территорий Троицкого и Новомосковского округов для них был разработан отдельный Генплан до 2035 года.