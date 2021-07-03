Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 03.07В России 5 585 799+24 439В мире 183 084 338+442 947

Московским кафе за работу по QR-кодам пообещали гранты на уплату коммуналки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рестораны и кафе, которые обслуживают посетителей по их QR-кодам от прививок против коронавируса, по итогам третьего квартала получат гранты на 100%-ную оплату коммунальных услуг за этот период, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он написал в своем блоге, что власти столицы рассчитывают на то, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19.

МоскваМосковским ресторанам предоставят отсрочку по аренде и субсидииМосковским ресторанам предоставят отсрочку по аренде и субсидииЧитать подробнее

Мэр также сообщил, что в ближайшее время власти упростят процедуру получения QR-кодов - они будут рассылаться гражданам по SMS. "Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку sms об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации"- пояснил Собянин.

С 28 июня заведения общепита в Москве, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, перешли на систему работы по QR-кодам, которые выдаются тем, кто перенес COVID-19, прошел вакцинацию или имеет отрицательный результат теста на коронавирус. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Те заведения, которые не выполнят эти требования, смогут работать только навынос или доставку.

Хроника 09 января 2020 года – 03 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Сергей Собянин

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Первые по скорости вакцинации компании Москвы получат НДФЛ-компенсации

Первые по скорости вакцинации компании Москвы получат НДФЛ-компенсации

Дождь и переменная облачность ожидаются в Москве в субботу

Дождь и переменная облачность ожидаются в Москве в субботу

Источник сообщил о задержании мэра Лобни

Пандемия коронавируса

COVID-free рестораны в Москве за первую неделю потеряли до 90% выручки

COVID-free рестораны в Москве за первую неделю потеряли до 90% выручки

Виктор Батурин арестован на два месяца по делу о мошенничестве

Виктор Батурин арестован на два месяца по делу о мошенничестве
Пандемия коронавируса

Число проверок COVID-free кафе в Москве увеличат на следующей неделе

Пандемия коронавируса

В Москве всем заболевшим ОРВИ до теста на COVID придется соблюдать изоляцию

В Москве всем заболевшим ОРВИ до теста на COVID придется соблюдать изоляцию
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID в Москве снизилась на 9%

Взрыв произошел в квартире в центре Москвы

Пандемия коронавируса

Власти Москвы пообещали сделать все возможное, чтобы избежать локдауна

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');