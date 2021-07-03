Московским кафе за работу по QR-кодам пообещали гранты на уплату коммуналки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рестораны и кафе, которые обслуживают посетителей по их QR-кодам от прививок против коронавируса, по итогам третьего квартала получат гранты на 100%-ную оплату коммунальных услуг за этот период, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он написал в своем блоге, что власти столицы рассчитывают на то, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19.

Мэр также сообщил, что в ближайшее время власти упростят процедуру получения QR-кодов - они будут рассылаться гражданам по SMS. "Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку sms об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации"- пояснил Собянин.

С 28 июня заведения общепита в Москве, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, перешли на систему работы по QR-кодам, которые выдаются тем, кто перенес COVID-19, прошел вакцинацию или имеет отрицательный результат теста на коронавирус. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Те заведения, которые не выполнят эти требования, смогут работать только навынос или доставку.