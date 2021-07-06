В Москве статус предпенсионера теперь можно получить только онлайн

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым упростил порядок получения статуса предпенсионера - с 12 июля его можно будет получить только исключительно в электронном виде на портале mos.ru, сообщила пресс-служба мэрии.

"Личное посещение центров госуслуг "Мои документы" для этой цели более не требуется", заявление будет подаваться "в максимально простой форме, а все необходимые сведения органы социальной защиты запросят самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия", добавили в пресс-службе.

Срок рассмотрения заявления сократится с шести до трех рабочих дней.

Уведомление о присвоении статуса будет направляться в "личный кабинет" заявителя на портале mos.ru, а сведения, подтверждающие статус предпенсионера, будут автоматически передаваться в информационные системы города для предоставления предпенсионерам мер социальной поддержки.

Ранее мэрия Москвы решила сохранить предпенсионерам (мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет), все меры социальной поддержки, которые они получали до повышения пенсионного возраста. В 2019-2020 годах за получением статуса предпенсионера обратились свыше 140 тысяч человек, за I полугодие 2021 года - порядка 44 тысяч человек.