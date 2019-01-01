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Москва Пенсионная реформа

Москвичи предпенсионного возраста с 2019 года получат допподдержку в виде льгот

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Жители Москвы по достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин сохранят, начиная с 2019 года, льготы, положенные городским пенсионерам.

Столичный закон о дополнительных мерах поддержки москвичей в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения был подписан мэром Сергеем Собяниным в сентябре 2018 года и вступил в силу 1 января.

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Жители Москвы по достижении предпенсионного возраста по-прежнему смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом и пригородными электричками, изготавливать и ремонтировать зубные протезы (за исключением стоимости материалов).

Предпенсионеры, удостоенные звания "Ветеран труда" и "Ветеран военной службы", смогут оплачивать лишь 50% коммунальных услуг и стоимости проживания в квартире, получать ежемесячную компенсацию затрат на телефонную связь и ежемесячную денежную доплату, если их доход не превышает 1,8 млн рублей в год.

Кроме того, по закону, москвичи в возрасте от 50 лет получат возможность пройти профессиональное обучение и повысить квалификацию.

Москвичи старше 50, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить от города адресную социальную помощь, уточняется в законе.

Пакет законов о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и до 60 для женщин, был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 октября 2018 года.

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Москвичи предпенсионного возраста с 2019 года получат допподдержку в виде льгот

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