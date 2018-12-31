В России утвердили программу дополнительного профобразования предпенсионеров

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило программу обучения и повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста.

"Утвердить: специальную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года; план мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года", - говорится в обнародованном в понедельник распоряжении правительства.

Как отмечается в сообщении, цель программы - содействие занятости граждан предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

"Участники программы - граждане предпенсионного возраста (граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно). Участниками Программы являются как работники организаций, проходящие обучение по направлениям работодателей, так и граждане, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения", - говорится в распоряжении.

Предполагается устанавливать обязательства работодателей, по заявкам которых осуществлялось профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста, в целях сохранения занятости или трудоустройства указанных граждан, отмечается в распоряжении.

"Ключевым показателем эффективности реализации программы является доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85%", - говорится в сообщении.

По итогам обучения проводится экзамен и выдается отдельный документ - "Скиллс Паспорт" с "профилем профессиональных компетенций", который по желанию гражданина может использоваться при составлении резюме, которое автоматически размещается в Общероссийской базе вакансий "Работа в России".

"Финансовое обеспечение мероприятий программы из федерального бюджета будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию соответствующих мероприятий в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"", - говорится в тексте распоряжения правительства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.