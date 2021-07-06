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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
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Около 2,5 тыс. предприятий Москвы отчитались о вакцинации сотрудников

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Около 2,5 тыс. предприятий Москвы направили столичным властям информацию о вакцинации сотрудников от COVID-19, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

"Около 2,5 тыс. московских компаний направили на mos.ru (портал мэра и правительства Москвы - ИФ) сведения о вакцинации против нового коронавируса 60% персонала", - сказал Фурсин "Интерфаксу" во вторник.

В субботу, 3 июля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что эти сведения передали свыше 1,5 тыс. столичных компаний.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс.

В связи с этим столичные власти предприняли ряд мер. Так, было введено требование об обязательной вакцинации 60% работников ряда отраслей, среди которых сферы услуг, общественного питания и торговли. Первый компонент вакцины работники из этих отраслей должны получить к 15 июля, второй - к 15 августа.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 06 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Алексей Фурсин Москва Коронавирус

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