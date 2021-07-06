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В Москве с января возбудили 49 дел о подделке COVID-документов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Московские полицейские с начала года возбудили 49 уголовных дел по фактам создания и распространения поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о выявлении антител к вирусу или о медицинских противопоказаниях к вакцинации.

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"За прошедшую неделю по фактам незаконной реализации поддельных медицинских документов, связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции, возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов)", - сообщил представитель столичной полиции Владимир Васенин.

"Всего с начала 2021 года московской полицией уже возбуждено 49 уголовных дел", - сказал он.

По словам Васенина, московские полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на пресечение фактов подделки медицинских документов.

Москва. коронавирус МВД РФ

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