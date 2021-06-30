Эксперты предупредили о появлении фальшивых сайтов для QR-кодов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Эксперты "Лаборатории Касперского" выявили код, позволяющий создавать фальшивые сайты для создания и проверки QR-кодов для вакцинированных и переболевших, однако массового использования этой схемы нет, сообщили в компании в среду.

"Злоумышленники оперативно отреагировали на новые правила посещения ресторанов и кафе в Москве и воспользовались инструментами для создания фальшивых сайтов. Однако, согласно данным "Лаборатории Касперского", пользователи этой возможностью практически не заинтересовались", - говорится в сообщении.

Эксперты компании обнаружили код, который позволяет создавать фальшивые сайты и QR-коды вакцинированных от коронавируса и переболевших. Там также отметили, что случаи перехода на такие сайты единичны.

"Мы не видим всплеска интереса пользователей к ресурсам, которые позволяют создавать фальшивые QR-коды вакцинированных и переболевших. Мы настоятельно рекомендуем не принимать участие в подобных мошеннических схемах и не вводить свою информацию на сомнительных ресурсах", - приводят в пресс-службе слова главного эксперта компании Сергея Голованова.

Ранее в среду в пресс-службе Роскомнадзора "Интерфаксу" сообщали, что в этом году ведомство по требованию Генпрокуратуры ограничило доступ к 19 сайтам, позволяющим генерировать поддельные QR-коды для посещения общественных мест.