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Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках
Фото: Simon Dawson - Pool/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Роспотребнадзору проверить обоснованность формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях.

Как сообщили в пресс-службе правительства в среду, данное получение было дано по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, состоявшегося 25 июня.

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В сообщении, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что о результатах проверки ФАС и Роспотребнадзор должны доложить в правительство до 19 июля.

Кроме того, Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору "исходя из жизненных ситуаций, формируемых по запросам (жалобам) граждан на едином портале государственных услуг, совместно разработать и опубликовать методические рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп граждан, включая прошедших вакцинацию в России или за рубежом, перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией в России или за рубежом, имеющих отрицательный ПЦР-тест, и других".

Еще одно поручение Роспотребнадзору касается необходимости подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на портал госуслуг - до 2 часов с момента получения результатов.

Минцифры и Роспотребнадзору поручено следить, чтобы результаты ПЦР-тестов и сведения о прививках, сделанных как в государственных, так и в коммерческих медицинских организациях, оперативно появлялись в личных кабинетах пользователей портала госуслуг.

В свою очередь, Минцифры, Минздрав, МВД, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзору поручено решить проблему фиктивных справок о прививках.

Премьер также поручил Минпромторгу представить в правительство помесячные планы выпуска вакцин основными производителями на период до конца 2021 года.

Михаил Мишустин коронавирус ФАС Роспотребнадзор

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