В Москве мужчину задержали за торговлю фейковыми справками о прививках

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Московские полицейские задержали организатора продажи поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как установили полицейские, организатором незаконной деятельности оказался 30-летний москвич, он был задержан на улице Сайкина, сообщили в понедельник в столичном управлении МВД.

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заявили в ведомстве.

В столичном главке уточнили, что полицейские в рамках оперативного эксперимента приобрели именной сертификат о вакцинации против коронавируса с печатями городской поликлиники. Договорившись о сделке, силовики встретились с мужчиной возле станции метро "Партизанская", от которого получили конверт с находящейся в нем справкой о вакцинации.

"Гражданин пояснил, что работает курьером и за отдельную плату в 450 рублей доставляет заказы. Исследованием установлено, что документ является поддельным. Его стоимость злоумышленники оценили в 4 100 рублей", - добавили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Если его вина будет доказана, мужчине грозит наказание до двух лет заключения.

Полиция разыскивает соучастников преступления.