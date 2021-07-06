Россиян без прививки и антител, вернувшихся из-за границы, обяжут в течение 3 дней сдать ПЦР-тест

Не переболевшие должны соблюдать режим самоизоляции

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Со среды все россияне, прибывающие на территорию страны, если они не переболели COVID-19 или не прошли вакцинацию, должны будут соблюдать режим изоляции до получения результатов теста на коронавирус, соответствующие изменения внесены в постановление Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ (предписано - ИФ) пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. (...) До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", - говорится в документе, опубликованном во вторник на портале правовой информации.

Пока прибывающие обязаны сдать два теста, но требований об изоляции сейчас нет.

Кроме того, предлагается освободить от прохождения обязательного тестирования на COVID-19 тех возвращающихся в РФ граждан, кто прошел курс вакцинации или уже переболел и имеет иммунитет.

"При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется", - говорится в постановлении.

При этом в документе указано, что с 10 июля граждане государств - членов Евразийского экономического союза, а также Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркменистана при пересечении государственной границы РФ будут подтверждать наличие отрицательного результата на COVID-19 с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". ПЦР-тест должен быть сделан не ранее, чем за три дня до прибытия в РФ.

Соответствующие изменения вступают в силу на следующий день со дня официального опубликования.

С 1 мая постановлением главного санитарного врача было введено обязательное двойное тестирование на коронавирус для всех пребывающих в Россию. Тестирование надо было пройти в срок до пяти дней с момента въезда на территорию страны.