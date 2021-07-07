Иностранцы смогут привиться от COVID-19 в 25 московских поликлиниках

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Начиная со среды, 7 июля, иностранные граждане смогут привиться от COVID-19 в платных отделениях 25 поликлиник Москвы, сделать это можно будет в индивидуальном порядке, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Прививку можно сделать как по предварительной записи по телефону, так и без нее", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что эти пункты вакцинации предназначены "исключительно для физических лиц". Прививку организованным группам здесь ставить не будут.

Вакцинация против COVID-19 иностранных граждан сейчас проводится в Москве в миграционном центре "Сахарово", на рынке "Садовод" и в "Лужниках". Здесь прививают организованные группы.

Ранее сообщалось, что первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве получили 3,1 млн человек, оба компонента - более 1,8 млн человек.

В начале июня президент РФ Владимир Путин поручил наладить в России платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев.