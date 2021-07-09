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"Ситимобил" договорился с 27 подмосковными клиниками о вакцинации мигрантов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сервис такси "Ситимобил" договорился с 27 медучреждениями Московской области о вакцинации мигрантов, компания занялась организацией этого процесса и в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сервиса.

"Ситимобил" закупит вакцину и организует вакцинацию за свой счет.

По словам представителя сервиса, в Подмосковье уже организована выездная вакцинация граждан в крупных таксопарках.

Первый пункт вакцинации водителей партнеров "Ситимобил" открыл в своем Доме такси в Москве 1 июля. Компания закупила вакцину "Спутник V" и наняла медиков из частной клиники. Если после вакцинации кто-то из привившихся чувствует себя неудовлетворительно, сервис компенсирует водителю рабочую смену.

Помимо этого, "Ситимобил" открыл пункты бесплатной дезинфекции автомобилей водителей партнеров в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее в пятницу "Яндекс" сообщил, что совместно с властями Московской области организуют пункты вакцинации для иностранцев, которые работают в такси и доставке. Помимо партнеров "Яндекса", вакцинацию смогут пройти и водители, сотрудничающие с Gett. Пункты вакцинации будут доступны в ряде областных поликлиник, расходы по организации доступа к препарату интернет-компания берет на себя. Помимо этого, "Яндекс" организовал мобильные пункты вакцинации по Москве для водителей и курьеров, которые сотрудничают с бизнес-группой "e-commerce и такси" (включает такси-сегмент, "Яндекс.Еду", "Яндекс.Лавку", "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Доставку").

В конце июня в Москве открылись два стационарных пункта вакцинации для иностранцев - в многофункциональном миграционном центре Москвы и в ТЦ "Садовод". Иностранцев прививают "Спутником Лайт" за счет работодателя.

Хроника коронавируса. Июль.

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Ситимобил Московская область коронавирус Москва Спутник Яндекс

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