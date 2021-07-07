Участницу Pussy Riot Алехину вновь задержали после 15 суток ареста

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину при выходе из спецприемника, где она находилась под административным арестом 15 суток.

"Мария была задержана сразу на выходе из спецприемника и увезена в обычном фургоне в неизвестном направлении. О причинах задержания мне пока неизвестно, но факт, что для задержания и ареста любого участника Pussy Riot - поводы и основания не нужны", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Даниил Берман в среду.

Ранее в среду был задержан еще один участник Pussy Riot Александр Софеев, который ночью также вышел из спецприемника после 15 суток ареста.

В настоящий момент он находится в ОВД "Китай-город".

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, 23 июня столичные суды арестовали на 15 суток четверых участников Pussy Riot за различные административные правонарушения.

Сами участники и их защитники настаивают на непричастности к вменяемым им обвинениям.