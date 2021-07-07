Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:27Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 612 003+453 745

Участницу Pussy Riot Алехину вновь задержали после 15 суток ареста

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину при выходе из спецприемника, где она находилась под административным арестом 15 суток.

"Мария была задержана сразу на выходе из спецприемника и увезена в обычном фургоне в неизвестном направлении. О причинах задержания мне пока неизвестно, но факт, что для задержания и ареста любого участника Pussy Riot - поводы и основания не нужны", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Даниил Берман в среду.

Ранее в среду был задержан еще один участник Pussy Riot Александр Софеев, который ночью также вышел из спецприемника после 15 суток ареста.

В настоящий момент он находится в ОВД "Китай-город".

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, 23 июня столичные суды арестовали на 15 суток четверых участников Pussy Riot за различные административные правонарушения.

Сами участники и их защитники настаивают на непричастности к вменяемым им обвинениям.

Pussy Riot Мария Алехина Даниил Берман Москва МВД

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

ФСО прервет разводы караулов в Кремле из-за коронавируса

Пандемия коронавируса

Голикова заявила о необходимости сохранить COVID-ограничения в Москве

Пандемия коронавируса

Пушкинский музей, ГИМ и Третьяковка не планируют вводить QR-коды

Аномальная жара до 35 градусов вернется в Москву

Аномальная жара до 35 градусов вернется в Москву

Несколько музеев Москвы ввели систему посещения по QR-кодам

Несколько музеев Москвы ввели систему посещения по QR-кодам
Пандемия коронавируса

Первых подростков-добровольцев в Москве вакцинировали от COVID

Пандемия коронавируса

Чиновников попросили дать общепиту Москвы больше времени на вакцинацию

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Полиция задержала директора научно-образовательного центра РАНХиГС

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 3 млн москвичей

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 3 млн москвичей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');